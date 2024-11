FAMOSOS

Ator de Dawson's Creek admite medo ao descobrir câncer: 'Tenho muito para viver'

Pai de seis filhos, James Van Der Beek abriu o jogo sobre tratamento, sintomas e expectativas

Fernanda Varela

Publicado em 8 de novembro de 2024 às 14:09

James Van Der Beek Crédito: Reprodução

Na luta contra um câncer colorretal em estágio 3, numa escala que vai de 1 a 4, o ator James Van Der Beek, astro de Dawson's Creek, fez um desabafo sobre a doença. Diagnosticado recentemente, ele falou como tem lidado com o medo e as incertezas que a situação provoca.

"Tenho lidado com isso em segredo há algum tempo e, no passado, achei útil e catártico compartilhar as coisas publicamente. E eu encontrei muito apoio dessa forma. Mas, mais do que isso, eu realmente queria aumentar a conscientização", disse em entrevista à People, nesta sexta-feira (8).

O ator, que tem 47 anos e mora no Texas com a esposa Kimberly, 42, e seus seis filhos, Olivia, 14, Joshua, 12, Annabel, 10, Emilia, 8, Gwen, 6, e Jeremiah, 3, disse que não imaginou passar por nada parecido, já que sua família não tem histórico de câncer. Ele disse ainda que tem hábitos saudáveis, como boa alimentação e prática de atividades físicas.

“Eu sempre associei o câncer à idade e a estilos de vida sedentários e pouco saudáveis. Mas eu estava numa forma cardiovascular incrível. Eu tentava comer saudável — ou até onde eu sabia na época", detalha.

Van Der Beek começou a sentir seu corpo dar os primeiros sinais da doença em 2023. Ele conta que notou movimentos intestinais diferentes no corpo e imaginou que poderia ter relação com a sua dieta. “Achei que talvez precisasse parar de tomar café, ou talvez não colocar creme no café", explicou ele, que decidiu procurar um médico após as tentativas não surtirem efeito.

O ator passou por um exame de colonoscopia e descobriu a doença. “Eu me senti muito bem saindo da anestesia, que finalmente tinha conseguido. Então o gastroenterologista disse, em sua maneira mais agradável, que era câncer. Acho que entrei em choque", relembra.

Assustado, Van Der Beek iniciou os tratamentos e chegou a fazer cirurgias e sessões de quimioterapia. Além disso, procurou cuidar da saúde mental. "Este foi um curso intensivo sobre o domínio da mente, corpo e espírito. Eu pensei: 'Isso vai me tirar do corpo ou vai me ensinar como realmente viver nele'", avaliou.

“O mais complicado é que há muitas incógnitas com o câncer. Você pensa: 'Como eu conserto isso? Está me curando? Está me machucando? Está funcionando? Isso vai voltar?' Como alguém que gosta de respostas, não saber é uma das coisas mais difíceis", completou.