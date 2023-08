Ator de 'Game of Thrones' e 'Dungeons and Dragons', morre aos 36 anos

Morreu aos 36 anos Darren Kent, um ator britânico que apareceu em Game of Thrones e Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes. O anúncio da morte foi feito pelo perfil no Twitter da Carey Dodd Associates, agência que administrava a carreira do ator. A causa não foi divulgada.



"É com profunda tristeza que precisamos anunciar que nosso querido amigo e cliente Darren Kent faleceu pacificamente na sexta-feira (11). Os pais e o melhor amigo estavam ao lado dele. Nossos pensamentos e amor estão com a família dele neste momento difícil. RIP meu amigo", diz o texto da publicação.