Ator de 'Harry Potter' é assaltado no Rio de Janeiro

Conhecido por ter participado da saga Harry Potter, e da série 'How Tp Get Away With Murder', além do filme brasileiro 'Medida Provisória', o ator Alfred Enoch foi assaltado, junto com a noiva, Mona Godfrey, na noite desta quarta-feira (23), no Rio de Janeiro.



Os dois estavam chegando no Grande Prêmio de Cinema, realizado na Cidade das Artes, quando foram surpreendidos dentro do carro com o crime. Alfred estava com o vidro do carro aberto, e teve o celular roubado.