LEMBRA DELE?

Ator Roberto Frota, de 'Vai na Fé' e 'Mulheres Apaixonadas', morre após lutar contra doença

Roberto foi internado na segunda-feira (23) e o quadro se agravou rapidamente. Ele morreu no Rio de Janeiro, onde morava.

Com mais de 50 anos de carreira, Frota participou de mais de 40 novelas e produções da TV Globo, como "Vale Tudo", "Terra e Paixão", "Amor Perfeito", "Vai na Fé", "Mulheres Apaixonadas", "Riacho Doce", "Pedra sobre Pedra", "Tieta" e "Sítio do Pica-Pau Amarelo". O último trabalho dele na TV foi na novela "Vai na Fé", no ano passado, na Globo.