TV

Atriz da Escolinha relembra casos de assédio nos bastidores do programa

Um ator chegou a oferecer dinheiro para tentar ficar com ela

Da Redação

Publicado em 25 de julho de 2024 às 18:30

Claudia Mauro Crédito: Reprodução

A atriz Claudia Mauro revelou que sofreu vários tipos de assédio durante a Escolinha do Professor Raimundo, em que viveu a personagem Capitu. Um caso específico ficou mais marcado na memória da atriz, com episódios em que um ator do elenco chegou a persegui-la e ofereceu dinheiro para que ela aceitasse ficar com ele.

Claudia, que já era casada com o atual marido, Paulo César Grande, relatou que era assediado constantemente pelo ator. Ela não revelou o nome do artista, mas disse que ele já morreu. O ator era mais velho, e fazia participações no humorístico, comandado por Chico Anysio.

"Um ator cismou comigo num grau... Ele ligava lá em casa com convite para sair. Teve uma vez, em uma carona, que ele falou: 'Eu te pago, quanto você quer para ficar comigo?'", relembrou, em entrevista para a Caras. "A pessoa envelhece, mas por dentro ela continua sendo o que sempre foi", acrescentou, afirmando que se tratava de alguém de geração "mais antiga" e que acreditava que esse era o jeito para conquistar uma mulher.

Atualmente com 55 anos, a artista avaliou que viver Capitu, uma personagem objetificada e vista como "gostosa e burra" na Escolinha, pode ter contribuído para os assédios que viveu.

"(Sofria) Assédio direto, nossa. Nunca tomei medida, a gente nem via dessa maneira. Mas, já fui fazer teste para filme que o diretor falava: 'Dá uma viradinha, por favor'. Outro já falou: 'Tem namorado?'. O homem se sentia no direito e ninguém fazia nada, tinha mulher que nem respondia", relembrou.