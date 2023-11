Atriz de 'Terra e Paixão' desabafa sobre invisibilidade lésbica na novela

As fãs das personagens Mera e Menah, da novela Terra e Paixão, da Globo, já perceberam que as duas não aparecem mais na trama com tanta frequência há vários capítulos.



No X, antigo Twitter, a atriz Renata Gaspar desabafou sobre o rumo da sua personagem, a Mera, que tem sumido aos poucos do sucesso das 21h. Segundo ela, os fãs não devem criar expectativas sobre o retorno da personagem de vez na novela.



"Amores, Mara e Menah não terão mais trama na novela. Acho que quando tudo acabar falaremos mais do que passamos. Mas é isso, viramos as tias, que ficam de fundo na festa e ninguém pergunta sobre sua história, pois não querem saber. “É aquela tia que vive com a amiga dela”, escreveu.