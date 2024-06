Àttooxxá e Armandinho estão entre vencedores do Prêmio da Música Brasileira 2024

A 31ª edição do Prêmio da Música Brasileira aconteceu na noite desta quarta-feira (12), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, celebrando os melhores da indústria fonográfica do Brasil no último ano. A festa homenageou Tim Maia com performances em celebração ao artista carioca, que morreu em 1998, e coroou baianos em diversas categorias.