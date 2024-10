TV

'Aventuras de José & Durval', série sobre Chitãozinho & Xororó, será exibida na Globo

As Aventuras de José & Durval conta com oito episódios e já estava disponível no Globoplay. A trama tem início em 1968, ainda na infância dos cantores, e se estende até os anos 1990. A produção mostra a paixão de Chitãozinho & Xororó pela música, o convívio familiar, as turnês e as dificuldades enfrentadas pela dupla ao longo da carreira.