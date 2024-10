COMIDA

Azeite extravirgem brasileiro está entre os 100 melhores do mundo

Ainda na quinta safra, o Sabiá já acumula 136 prêmios internacionais

Ronaldo Jacobina

Publicado em 19 de outubro de 2024 às 05:00

Produção na Serra da Mantiqueira (SP) já rendeu cinco safras Crédito: Fotos: Divulgação

Foi lá em 2014 que a jornalista Bia Pereira e o empresário e publicitário Bob Costa começaram a se interessar por olivicultura. O casal se aprofundou nos estudos sobre o cultivo e decidiu transformar os pastos onde criavam gado em Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira, no estado de São Paulo, em olivais.

Para fazer essa transição, se cercaram de um time de experientes profissionais, investiram em equipamentos e técnicas com o objetivo de alcançar uma altíssima qualidade na produção de seu azeite. As duas primeiras safras, em 2018 e 2019, foram destinadas apenas aos amigos e familiares.

Bob Costa e Bia Pereira trocaram pastos por olivais

Já em 2022, o azeite passou a ser produzido também na fazenda Sabiá da Vigia, em Encruzilhada do Sul, na Serra Gaúcha. Foi lá que o engenheiro agrônomo e mestre de lagar Emanuel de Costa, que havia trabalhado na implantação do pomar da fazenda, virou sócio.

Era só o começo de uma trajetória de sucesso do brasileiríssimo Azeite Sabiá, criado pelo casal, que hoje está entre os principais produtores mundiais de azeite de oliva em termos de qualidade. “A nossa produção de azeite, com árvores plantadas em 2014, na Mantiqueira, e, em 2018, no Rio Grande do Sul, cresce a cada ano. Estamos estimando uma produção de 25 mil litros em 2025”, afirma Bia.

Azeite Sabiá tem cinco variedades

Para um país que até pouco tempo só consumia azeite estrangeiro é um orgulho perceber essa mudança de cenário. Na 14ª edição do Flos Olei 2024, o maior guia de azeite extravirgem do mundo, o ranking reúne as 500 melhores marcas de 56 países. Destas, 12 são brasileiras que receberam entre 83 e 95 pontos na avaliação dos especialistas, cujo valor máximo é 100.

E é o azeite de Bia e Bob que lidera a lista Made in Brazil, conquistando 97 pontos no referido guia italiano. O produto já acumula 136 prêmios internacionais e, pelo terceiro ano consecutivo, está entre

os Melhores Azeites do Mundo no prêmio espanhol Evooleum Awards, um dos mais respeitados concursos da olivicultura.

“É um orgulho muito grande saber que estamos produzindo um dos melhores azeites do mundo, premiado em concursos importantes e com rígidas avaliações como os espanhóis Evooleum e o Mário Solinas, e os italianos EVO IOOC e Leone D’Oro Internacional. Já são 140 prêmios internacionais em apenas cinco safras”, comemora Bia.

Processo de extração usa equipamentos de alta tecnologia

E as conquistas não se limitam à qualidade do azeite. Há pouco mais de um ano, a marca Sabiá foi eleita Empresa do Ano no concurso italiano Lodo, o mais antigo e tradicional do setor, desbancando duas das mais tradicionais companhias italianas reconhecidas pela excelência: Marfuga, fundada em 1817; e a Frantoi Cutrera, desde 1906; e colocando o Brasil no mais alto patamar de qualidade na produção global de extravirgem.

Marca já acumula 136 prêmios internacionais

A safra de 2024, colhida em abril último, chegou ao mercado com a marca de 41 pódios alcançados nos principais concursos internacionais. Fruto da constante busca por excelência, o Azeite Sabiá oferece cinco variedades produzidas nos pomares das fazendas que dão origem a azeites monovarietais, ou seja, extraídos de frutos de apenas um tipo: Arbequina e Arbosana, de origem espanhola; Koroneiki, da Grécia; e Coratina, da Itália.

Bia e Bob estimam produzir 25 mil litros em 2025

Destas, provei três. Além das duas primeiras, experimentei o Blend de Terroir feito com azeites das duas fazendas. Batizado de Reserva Especial, este tem edição limitada e, além de ser um azeite equilibrado, é aromático e delicadamente frutado. Um produto de altíssimo nível que, assim como os demais, é oferecido em garrafas de 250 ml e 500 ml.

Embora, ainda não tenha chegado a todo o país (o que é uma pena), o produto de Bia e Bob já é distribuído para 11 estados brasileiros, incluindo a Bahia, onde é possível encontra-lo no empório Track & Field, do Salvador Shopping. Se você não experimentou ainda, aconselho a fazer isso antes que o mundo descubra antes de você.

Emanoel da Costa é o agronômo e lagar da marca

SERVIÇO

Pontos de venda: o Azeite Sabiá pode ser encontrado em mercados e empórios de 11 estados brasileiros. Veja aqui.

Conheça a fazenda Sabiá e participe da degustação de azeites: Estrada Municipal Pedro Joaquim Lopes, 3931, Bairro Lageado – Santo Antônio do Pinhal – SP. Sábados e domingos, das 10h às 12h e das 14h às 17h. - Visita guiada com degustação - R$ 30,00 acima de 12 anos. Agendamento via WhatsApp: (12) 3666-2282.

História breve do azeite no Brasil e na Bahia

Para se ter ideia do quanto a história do azeite é uma novidade no Brasil: o primeiro azeite extraído no país, para fins experimentais e de pesquisa, foi em 2008. Antes desse acontecimento, o país produzia apenas azeitonas. As primeiras mudas de oliveira chegaram ao Brasil por volta de 1800, trazidas por imigrantes europeus que se estabeleceram no sudeste e no sul do país. A Bahia, embora já tenha começado a produzir azeite desde 2021, no município de Rio de Contas, na Chapada Diamantina, ainda não ganhou o seu lugar de destaque no ranking, mas apesar da pouca estrada, já conquistou a medalha de ouro no concurso Olio Nuovo Days de Paris, na França, no mesmo ano em que fez sua primeira extração, em 2021.