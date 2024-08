'FETICHE'

Baco Exu do Blues se apresenta nesta sexta (23) na Concha Acústica

Baco Exu do Blues apresenta nesta sexta-feira (23) o EP “Fetiche” em Salvador. O cantor sobe ao palco da Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), às 20h. A previsão de abrir os portões é às 17h30. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do TCA e pelo Sympla, com preços entre R$ 70 e R$ 120. A classificação indicativa é de 16 anos.