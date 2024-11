LITERATURA

Baianos Luciany Aparecida e Itamar Vieira Júnior são finalistas do Jabuti 2024

Autores concorrem a melhor romance literário com Mata Doce e Salvar o Fogo

Tharsila Prates

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 14:01

Luciany Aparecida e Itamar Vieira Júnior Crédito: Reproduções

Os romances Mata Doce, de Luciany Aparecida (editora Alfaguara), e Salvar o Fogo, de Itamar Vieira Júnior (Todavia), são um dos cinco finalistas na categoria Romance Literário do prêmio Jabuti 2024, uma das mais tradicionais premiações literárias do país. Os nomes foram divulgados pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) nesta terça-feira (5).

Os demais concorrentes nessa categoria são: Jogo de armar, de Edgard Telles Ribeiro (Todavia); Meu irmão, eu mesmo, de João Silvério Trevisan (Alfaguara); e Nunca vou te perdoar por ter me obrigado a te esquecer, de Jacques Fux (Faria e Silva).

Em Mata Doce, o primeiro romance da escritora Luciany Aparecida, a vida gira em torno de um casarão antigo, ladeado com uma roseira branca, cheia de significados. Uma família exclusivamente feminina é a referência desse povoado. Nela, cresce uma protagonista forte, decidida e de muita sensibilidade. Mas todos acabam marcados por uma tragédia.

Em Salvar o Fogo, Moisés vive com o pai, Mundinho, e sua irmã, Luzia, em Tapera do Paraguaçu, povoado rural na Bahia. Os outros irmãos foram embora. Tapera é uma comunidade de agricultores, pescadores e ceramistas de origens afro-indígena que vive ao mando da igreja. Órfão de mãe, Moisés encontra afeto com Luzia — estigmatizada por seus supostos poderes sobrenaturais. Diligente lavadeira do mosteiro, Luzia o educa com rigidez. Ela ainda alimenta a esperança de reunir a família novamente. Anos depois, um grave acontecimento pode ser a oportunidade para isso, e este reencontro promete deixar de lado décadas de segredos e sofrimentos.

O prêmio está em sua 66ª edição e totaliza 22 categorias, sendo nove delas uma novidade deste ano. A lista com os 10 semifinalistas de cada categoria havia sido divulgada no dia 24 de outubro. Neste ano, foram 4.170 obras inscritas no Jabuti, uma sutil queda em relação a 2023, com 4.245 obras.