BBB 24: Oração de Isabelle após Giovanna ganhar o Líder vira crítica na casa

Pitel, Fernanda, Raquele e Giovanna não gostaram da atitude

Publicado em 15 de março de 2024 às 08:45

Sisters repudiam oração de Isabelle no BBB 24 Crédito: Globo

No BBB 24, os participantes da casa se reuniram para cantar 'parabéns' para a líder da semana, Giovanna, que completou 28 anos. No entanto, após o cântico de felicitações, Isabelle deu o que falar entre as meninas da casa.

Isso porque a cunhã puxou o 'Pai Nosso', junto com uma roda com todos os participantes da casa, para orar em prol do novo ciclo da aniversariante da semana.

A situação não foi bem vista entre Pitel, Fernanda, Lucas Henrique e Leidy, além de Raquele, que comentaram a atitude da manauara. Para eles, juntar todo mundo para a oração não foi uma coisa legal, e foi visto como algo de jogo.

"Adoro fazer oração, tá? Só acho que...não sei se cabe. Está se matando e terminar em oração", disse Pitel. O colega do grupo, Buda, concordou que achou desnecessário e Fernanda opinou que pode ser algo envolvendo o jogo dela.

"Ela estava falando: me identifiquei com Davi...Porque o pai do Davi é pastor...porque é da igreja", relembrou Leidy. Pitel continuou frisando que não consegue se sentir bem com a oração feita pela integrante do grupo rival.

"Eu não me senti bem na oração. Eu participo para não ficar feio, pesado, nem mal-educado, mas a gente está se comendo aqui, se matando", disse Pitel.

Sabemos o tanto que Isabelle é ligada à religião e o quanto se apega a Deus para pedir por força, discernimento, luz e paz. Não à toa que sempre a vemos beijando sua tatuagem no pulso: “Jesus”.



Sabemos o tanto que Isabelle é ligada à religião e o quanto se apega a Deus para pedir por força, discernimento, luz e paz. Não à toa que sempre a vemos beijando sua tatuagem no pulso: "Jesus".

Nas redes sociais, os internautas dividiram opiniões sobre a atitude de Isabelle. Para alguns, reunir todos para fazer a oração não fez sentido, já que os grupos estão dividos. Enquanto para outros, a cunhã queria apenas passar uma energia boa para a nova líder.

Os [novos] adms da Isabelle erraram MUITO em acusar a Pitel de algo que NÃO ACONTECEU. Ninguém é obrigada a querer rezar, independente da situação. E ela disse que não se sentia confortável em estar em uma roda de oração onde as pessoas passam o dia brigando. Vergonha. #BBB24

Inacreditável nada!

Cada um tem suas crenças, suas religiões irmão, ela sempre quer puxar uma oração.

Não torço e nem sou fã da Leidy, mas concordo com ela nessa parada, se puxasse um ponto, ela não iria gostar?



Não torço e nem sou fã da Leidy, mas concordo com ela nessa parada, se puxasse um ponto, ela não iria gostar?

Ah, essa Isabelle tem que ficar quietinha, papo reto!