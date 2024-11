NOVELA

Beijo de Fernanda Montenegro e Nathalia Timberg fez ‘Babilônia’ ser reescrita

O assunto foi abordado pelo ator Marcos Pasquim, que interpretou o personagem Carlos Alberto na novela

O beijo lésbico das personagens Estela e Teresa, interpretadas por Fernanda Montenegro e Nathalia Timberg, teria alterado os rumos da novela Babilônia, de 2015. O assunto foi abordado pelo ator Marcos Pasquim, que interpretou o personagem Carlos Alberto no folhetim, durante uma participação no programa Sabadou com Virginia, do SBT, neste sábado, 2