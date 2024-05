Bito Teles apresenta livro infantojuvenil O Trovão e o raio na FLIPF

O jornalista e escritor baiano Bito Teles estreia neste domingo (19), às 9h, na Festa Literária de Praia do Forte, no Litoral Norte da Bahia, a FLIPF. Na ocasião, Bito apresentará sua obra O Trovão e o Rio e integrará um bate-papo com a autora baiana Emilia Nuñez, vencedora do prêmio Jabuti na literatura infantil com seu livro Chorar é como Chover. O evento terá ainda contação de histórias. A programação acontece no Ninho FLIPF, localizado no Projeto Tamar e tem entrada gratuita.