ARREPENDIDO

Bolsonarista declarado nas eleições, Danilo Gentili critica ex-presidente: 'Consegue ser pior que Lula"

Humorista também criticou os filhos da família Bolsonaro

Danilo se estressou com a viagem de Eduardo Bolsonaro aos EUA, na tentativa de participar da cerimônia de posse de Trump, mesmo sem ser convidado. A tentativa não deu certo e ele ficou de fora exposto no frio, fazendo o comediante ir para o X, antigo Twitter, xingar o deputado. >

"Tá escrito Eduardo USA ou Eduardo SP no seu c*? Por que você só sabe puxar saco do americano que te barrou na festa dele. Você fala mais dos USA do que de SP, o Estado que te elegeu. Para de gastar nossa grana em festinha nos USA e vai trabalhar seu cabeça de Ozempic. Vagabundo do c*ra*ho", disparou. >