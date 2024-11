CINEMA

Brazyl – Uma Ópera Tragicrônica estreia em Salvador na Saladearte do Cinema do Museu

Filme é dirigido por José Walter Lima

O filme Brazyl – Uma Ópera Tragicrônica, dirigido pelo cineasta baiano José Walter Lima está estreando em circuito nacional. Em Salvador, o longa-metragem terá sua estreia nesta quinta-feira (14) no Cinema do Museu, do Circuito Saladearte, no Corredor da Vitória, com sessões às 18h30 e 20h30. O evento contará com a presença do diretor, além de atores do elenco e da equipe técnica.