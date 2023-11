Bruno Gagliasso é nomeado Ogan em terreiro na Bahia: 'Ligação forte com a ancestralidade dos meus filhos'

Bruno Gagliasso. Crédito: acervo Pessoal

Após prestigiar o Festival Liberatum em Salvador e retornar ao Rio de Janeiro, Bruno Gagliasso desembarcou novamente na capital baiana por um motivo especial. O ator chegou no domingo (12) para acompanhar a Festa de Exu no Terreiro Ilê Axé Opô Aganjú, em Lauro de Freitas. Na ocasião, ele foi suspenso para um novo cargo no templo de Pai Balbino e Mãe Fabiana: o de Ogan de Oxóssi.



"Foi lindo. Estamos comemorando", celebrou o artista em conversa com o Alô Alô Bahia. "Essa nomeação significa uma responsabilidade e uma ligação muito forte com a ancestralidade dos meus filhos, Salvador e o continente africano", completa Gagliasso.

Bruno e o filho estiveram no terreiro. Crédito: Acervo Pessoal

O Ogan é escolhido pelo orixá para estar lúcido durante todos os trabalhos. É como os olhos da mãe de santo ou pai no santo — é a pessoa que observa e coordena a parte ritualística do terreiro, para que tudo corra bem.

Desta vez, o ator veio para a cidade com o filho, Bless, de 8 anos. Eles estão hospedados no Santo Antônio Além do Carmo, na casa de Pedro Tourinho, secretário municipal de Cultura e Turismo de Salvador. "Ele é dindo das crianças. Eles amam ficar aqui", nos contou. Os dois ficam na capital baiana até quarta-feira (15).