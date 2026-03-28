ANNYEONG - CULTURA COREANA

BTS domina charts com “Arirang” e inicia maior turnê da carreira, que deve movimentar R$ 30 bilhões

Após hiato, grupo sul-coreano retorna com álbum conceitual, documentário e mais de 80 shows programados



Márcia Luz

Gabriela Cruz

Publicado em 28 de março de 2026 às 04:51 - Atualizado há 19 horas

BTS Crédito: Reprodução

O BTS está oficialmente de volta ao topo. Com o lançamento do álbum Arirang no último dia 20, o grupo sul-coreano não apenas quebrou recordes, mas consolidou mais uma vez seu status como um dos maiores fenômenos da indústria musical global.



O novo trabalho ultrapassou a marca de um milhão de cópias vendidas nos primeiros dez minutos, além de emplacar todas as suas 14 faixas nas plataformas de streaming. O impacto foi imediato: o BTS assumiu o posto de artista nº 1 no Spotify Global, liderando também os rankings no Brasil.

BTS 1 de 19

A estreia foi acompanhada pelo espetáculo The Comeback Live Arirang, transmitido globalmente pela Netflix direto da praça Gwanghwamun, em Seul, alcançando 180 países e registrando 18,4 milhões de espectadores nas primeiras 24 horas.

Promoção global e aparições internacionais

A primeira semana de divulgação foi marcada por uma agenda intensa. O grupo lançou o videoclipe da faixa Swim, produzido em Portugal, e promoveu um encontro exclusivo com mil fãs em Nova York, organizado pelo Spotify.

Ainda nos Estados Unidos, os integrantes participaram por dois dias do programa The Tonight Show, apresentado por Jimmy Fallon, com performances das faixas Swim e 2.0 gravadas no icônico Museu Guggenheim.

Maior turnê da carreira

Em meio ao sucesso do lançamento, o BTS se prepara para iniciar a BTS World Tour Arirang, a maior turnê de sua trajetória.

Serão 82 apresentações em estádios, distribuídas por 44 cidades, com início em 9 de abril e encerramento previsto para março de 2027.

Os fãs brasileiros já têm datas confirmadas: 28, 30 e 31 de outubro, em São Paulo. Na sexta (27), foram anunciados os valores de ingressos para os shows de São Paulo:

Valores dos ingressos:

Arquibancada: R$ 340 (meia) | R$ 680 (inteira)

Cadeira superior: R$ 490 | R$ 980

Cadeira inferior: R$ 540 | R$ 1.080

Pista: R$ 625 | R$ 1.250

O estádio Morumbis foi confirmado como local, e a boa notícia é que haverá pré-venda para Membership Global para os fãs inscritos no Weverse. As vendas serão realizadas pela Ticketmaster nos dias 7 e 8 de abril para membership, e a abertura para o público geral será a partir do dia 10 de abril.

Antes da estreia oficial da turnê, os três primeiros shows em Goyang (9, 10 e 11 de abril) terão transmissão ao vivo pelo Weverse. Além disso, apresentações de Goyang e Tóquio também serão exibidas em cinemas ao redor do mundo.

Documentário revela bastidores

Toda a jornada de concepção e produção do álbum Arirang, durante os dois meses em que RM, Jin, Suga, J-Hope, V, Jimin e JungKook moraram juntos em Los Angeles, após a dispensa do serviço militar, está registrada no documentário BTS: O Reencontro, lançado pela Netflix nesta sexta, 27. Com 1h33 de duração, este já promete ser um dos conteúdos mais assistidos da plataforma.

Um álbum conceitual e identitário

O álbum Arirang é autêntico, conceitual e marcado por simbolismos da cultura coreana. Os próprios membros avisaram que seria algo totalmente diferente do que já tinham feito. O resultado mostra o amadurecimento musical e pessoal dos artistas, que estiveram envolvidos em cada passo e, por isso, as músicas expressam muito quem são hoje, após 15 anos de convivência, 12 anos desde o debut e quatro anos de hiato. Conceitual, sim, mas o ARMY reconheceu em cada faixa a identidade dos integrantes.

Para quem ainda precisa entender melhor o álbum, vale a pena ler a entrevista para a revista GQ Korea, que teve pré-venda do exemplar físico no Brasil, mas cujo conteúdo está disponível no site, além da reportagem publicada nos últimos dias pela Weverse Magazine.

BTS na GQ Korea Crédito: reprodução

Teve baiana no comeback

A emoção do reencontro do BTS com o público também foi vivida intensamente por fãs que acompanharam o comeback de perto em Seul. Entre eles, a brasileira Thais Moura Reis, baiana que atualmente mora e estuda na capital sul-coreana, enfrentou horas de espera para conseguir assistir à apresentação histórica.



Mesmo sem ingresso, ela decidiu ir até o local na tentativa de garantir um espaço e não perder o momento que marcou a volta dos sete integrantes aos palcos após o período de hiato e serviço militar.

“Mesmo sem ter conseguido ingresso, decidi que iria pela manhã cedo para tentar encontrar um lugar para assistir ao show! Eu tinha ido ao último show dos sete juntos, antes do alistamento no exército, e tinha que fazer o que estivesse ao meu alcance para estar no primeiro momento em que os sete membros estariam se apresentando juntos novamente", contou.

"Cheguei às 9h30 da manhã, levei todos os mantimentos possíveis, inclusive um banquinho. Até que finalmente, quase 11 horas depois de espera, o show começou, e então a gente esqueceu dor, cansaço e só se emocionou, enquanto o BTS arrasava na sua apresentação no palco", continuou.

"Difícil colocar em palavras tudo o que senti e ainda estou sentindo, porque até agora vê-los juntos novamente e tão de pertinho ainda parece um sonho! Mas uma coisa é certa: se tivesse que fazer tudo novamente, com certeza faria, e ainda chegaria mais cedo para pegar um lugar melhor ainda", concluiu.

Pop-ups em Seul

Além dos shows e ações promocionais, o retorno do BTS também movimentou Seul com experiências imersivas voltadas aos fãs. Entre os destaques estão as pop-ups oficiais do álbum "Arirang", instaladas em pontos estratégicos da cidade, que combinam exposição, interatividade e venda de produtos exclusivos.



Thais visitou uma das unidades e relatou a organização e a riqueza de detalhes da experiência: “São duas pop-ups: uma no prédio da Hybe, em Yongsan, e a outra no Shinsegae Dept Mall, em Myeongdong; fui na do Shinsegae e está linda, com fotos maravilhosas, painéis e itens interativos. Você chega no seu horário agendado e tem 30 minutos para estar lá dentro e poder comprar os merchs, se quiser, porque não é obrigatório".

"Os staffs da que eu fui foram super solícitos e explicam cada ação da pop-up, bem como oferecem para tirar fotos suas! Tudo bem organizado e impecável, na minha opinião. Lá você ainda pode ver um pouquinho das fotos que estão dentro dos álbuns, bem como o design dos diferentes CDs e vinis, e a imagem da constelação ligando as tatuagens dos sete membros do BTS", revelou.

O espaço funciona como uma extensão física do universo criativo do álbum, oferecendo aos fãs uma imersão visual e sensorial que amplia o alcance do projeto para além das plataformas digitais.

Fenômeno global

✳️ 8 trilhões de wons (US$ 5,32 bilhões, o que equivale a R$ 30 bilhões) é o montante que a turnê Arirang poderá gerar, movimentando turismo e consumo nas 44 cidades dos shows. Analistas econômicos batizaram o fenômeno de BTSnomics (economia do BTS);

✳️ 110.005.265 foi o número de streams de estreia de Arirang no Spotify Global. Este já é o maior lançamento de 2026. No chart do Brasil, o álbum dominou o Top 50, superando artistas nacionais;

✳️ O BTS tornou-se o artista #1 do mundo no Spotify Global e também o #1 no Top Artists do Brasil;