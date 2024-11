TURNÊ

Caetano e Bethânia: que música especial escolherão para o show em Salvador?

Artistas têm homenageado lugares por onde passam com canções fora do repertório oficial; apresentação na capital baiana será no próximo dia 30

Tharsila Prates

Publicado em 10 de novembro de 2024 às 11:38

Bethânia e Caetano Veloso durante show em Recife, no final de outubro Crédito: Divulgação

Flor do Cerrado foi a música escolhida pelos baianos Caetano Veloso e Maria Bethânia para o show em Brasília que aconteceu na noite desse sábado (9), na Arena BRB Mané Garrincha. "Da próxima vez que eu for a Brasília/ Eu trago uma flor do cerrado pra você", diz a letra da canção.

Já não é mais uma novidade incluir uma música com a cara do lugar nesta Caetano&BethâniaTour. A surpresa fica por conta de qual canção será escolhida.

"Em Belém do Pará cantamos 'Voando pro Pará' e nos shows de Recife escolhemos cantar 'Festa', de Gonzaguinha, para homenagear a cidade. Qual será a música surpresa em Brasília?", provocou o artista na rede social X, antigo Twitter, dias antes da apresentação.

Flor do Cerrado foi gravada por Gal Costa no álbum Cantar (1974), tendo o próprio Caetano Veloso acompanhado a amiga num medley com Garota de Ipanema. O sábado (9), inclusive, marcou os dois anos da morte de Gal, cuja importância foi relembrada pelos irmãos.

Flor... é uma das preferidas de muitos cantores que vão se apresentar na capital federal e querem fazer um carinho com os espectadores, casos recentes de Alceu Valença e Zeca Baleiro.

Alguém arrisca um palpite para Salvador, onde a dupla estará no próximo dia 30, na Arena Fonte Nova? Outro show foi aberto para fevereiro, no mesmo local, com ingressos à venda.

Além da música surpresa, o repertório do show conta com Alegria, Alegria, Os Mais Doces Bárbaros, Oração ao Tempo, A Donzela se Casou, Milagre do Povo, Filhos de Gandhy, Tropicália, Um Índio, Cajuína, Você Não Me Ensinou a Te Esquecer, Explode Coração, A Menina de Oyá, Baby, Vaca Profana e muitas outras.