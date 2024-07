Música

Caetano, Gil e Ivete participam de ‘We Are The World’ brasileiro

Clipe foi gravado em prol das vítimas do Rio Grande do Sul



Da Redação

Estadão

Publicado em 29 de julho de 2024 às 18:34

Ivete Sangalo Crédito: Reprodução

Os baianos Caetano Veloso, Ivete Sangalo e Gilberto Gil participaram do clipe de Direito de Viver, música gravada por dezenas de artistas do Brasil a convite da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó. Os bastidores da gravação foram mostrados nesse domingo (28), em um clipe no Fantástico, da TV Globo.

A canção está disponível em plataformas de streaming. A ideia é arrecadar fundos para as vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul neste ano.

A ação é semelhante ao 'We Are The World', promovido pela USA For Africa, quando Michael Jackson convidou diversos artistas norte-americanos que se reuniram em 1985 em prol de doações para o continente africano.

Xororó, inclusive, reconheceu a inspiração para Direito de Viver: “Fizemos um show e destinamos 100% da renda para o Rio Grande do Sul, mas eu sentia que ainda poderia fazer mais. Eu assisti ao documentário We Are The World, do Michael Jackson e Lionel Richie, e pensei: ‘É isso, é uma música!’. Os brasileiros adoram ajudar”.

Entre os artistas que também estiveram na gravação estão Alcione, Ney Matogrosso, Péricles, Thiaguinho, Djavan, Sandy, Junior, Xuxa e Gisele Bündchen. O astro Roberto Carlos, 83 anos, fecha o clipe, mas gravou em seu próprio estúdio.