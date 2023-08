Caetano Veloso tranquiliza fãs sobre estado de saúde: 'finalmente, estou melhor'

Obrigado a adiar os shows programados para este final de semana, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, por conta de problemas de saúde, Caetano Veloso tranquilizou os fãs em vídeo postado pela esposa, Paula Lavigne, nas redes sociais.



"Finalmente, estou melhor! Foi barra, tive febre alta, mas agora estou melhor", disse o cantor, que aparece tranquilo nas imagens, em conversa com amigos em casa, sobre o show que celebrou os 50 anos do álbum "Transa".