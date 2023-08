Caio Blat encerra contrato com a Globo após 25 anos e migra para o streaming

O ator Caio Blat informou que decidiu encerrar o contrato com a Rede Globo após 25 anos nesta quarta-feira, 2. O anúncio foi dado pelo próprio artista através do Instagram, em que publicou um vídeo relembrando produções marcantes na emissora, como Retrato de Mulher, de 1993, e Deus Salve o Rei, de 2018.



"Toda uma vida. Só tenho gratidão e sensação de dever cumprido", escreveu. Caio também disse que os 26 projetos em que trabalhou na Globo refletiram o seu "amadurecimento e crescimento profissional". "Ao mesmo tempo, sempre tive enorme liberdade para atuar no cinema e nos palcos", afirmou.