ELEIÇÕES

Campeã do BBB será candidata a vice-prefeita em Porto Seguro

Campeã do BBB 6, a baiana Mara Viana será candidata a vice-prefeita em Porto Seguro, no Sul da Bahia. Ela vai fazer parte da chapa de Luigi Rotunno, pré-candidato a prefeito pelo PSDB.

Hoje advogada, Mara se dedicou à causa das pessoas com deficiência, participando de projetos sociais no Baianão, comunidade em que se criou, embora seja nascida na vizinha Camacã. Com sua participação no BBB, em 2006, ela faturou um prêmio de R$ 1 milhão e conseguiu dar uma vida melhor para sua filha Aracy, que é cadeirante. Agora, resolveu se dedicar à política.