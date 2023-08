Cantora baiana Clariana se apresenta em show na Proa

A cantora baiana Clariana é a atração do projeto "É Tudo IPA Sessions" que acontecerá nesta sexta-feira (18), a partir das 19h30, no palco da cervejaria Proa.



Com dois Ep´s lançados, alguns singles e feats, a vocalista possui um reconhecido trabalho autoral.



Além disso, o evento será marcado pela premiação do Conexão Cerveja Brasil, uma iniciativa da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal que vai passar por todas as regiões do país.