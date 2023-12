Carla Diaz e Fernanda Souza reúnem elenco de Chiquititas; veja vídeo

A atriz Carla Diaz surpreendeu os seguidores na quinta-feira, 30, após publicar um vídeo ao lado das ex-companheiras de elenco de “Chiquititas”.



O momento fez parte do lançamento de “Diaz On”, canal de entrevistas apresentado pela artista, que no episódio de estreia teve a participação das atrizes que estrelaram a novela em 1997.



Na ocasião, Fernanda Souza, que interpretou a protagonista Mili; Aretha Oliveira, que viveu a personagem Patrícia; e Flávia Monteiro, que fez a assistente Carol; se reuniram após mais de 20 anos do fim da produção do SBT.