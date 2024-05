GRATUITO

Carlos Ribeiro e Aleilton Fonseca lançam livros de contos e entrevistas

Evento acontece nesta sexta (24), às 17h30, na Academia de Letras da Bahia, em Nazaré

Luiza Gonçalves

Publicado em 24 de maio de 2024 às 06:00

Os escritores Carlos Ribeiro e Aleilton Fonseca Crédito: divulgação

A literatura e o jornalismo baiano se encontram nos novos livros dos escritores Carlos Ribeiro e Aleilton Fonseca, que serão lançados hoje (24), das 17h30 às 20h, na Academia de Letras da Bahia (ALB), Nazaré. As obras Contos Selecionados e Vozes do Nosso Tempo (Alba Cultural), celebram a trajetória dos autores, reunindo o melhor da produção de contos de Ribeiro ao longo de quatro décadas e entrevistas realizadas por ele e Fonseca com personalidades que marcaram a cultura e a sociedade brasileira nos anos de 1990 e 2000.

Segundo Carlos Ribeiro, a antologia de contos lhe apresentou a possibilidade de reeditar e disponibilizar os contos que considera serem seus melhores exemplares dentre os publicados. A curadoria das obras não foi fácil. Afinal, são seis livros dedicados exclusivamente ao gênero, além de diversas publicações em coletâneas e revistas.

“A seleção, sem dúvida bastante difícil e sempre problemática, deu-se não apenas por critérios estéticos do autor, como também pela aceitação dos trabalhos pelos leitores, críticos e por outros escritores cujas análises pesaram bastante na decisão. Quanto à diversidade temática, ela está muito bem representada com a inclusão de contos fantásticos, de temática urbana com a forte presença da Salvador dos anos 60/70, de relatos metaficcionais e outros nos quais há uma marca mais incisiva de um lirismo associado à memória”, explica Carlos Ribeiro.

O jornalista e professor da Universidade Federal do Recôncavo (UFRB) estreou nos contos aos 22 anos com o livro Já Vai Longe o Tempo das Baleias (1981), que faz parte de um total de 22 títulos de sua autoria, incluindo romances, ensaios, crônicas e reportagens. Durante sua carreira, Carlos contou com críticas e apresentações feitas por nomes de relevância como Ruy Espinheira Filho, Hélio Pólvora, Gerana Damulakis, Suzana Varjão, Luís Antonio Cajazeira Ramos e Antônio Torres.

E com Contos Selecionados não seria diferente. A obra conta com um acréscimo “bastante honroso”, nas palavras do autor: uma apresentação do escritor e Prof. Dr. em Teoria e História Literária pela UNICAMP, Rinaldo de Fernandes, e um posfácio da Profª Drª em Teoria Literária pela UFBA, Lígia Telles.

“Entre o Carlos que estreou aos 22 anos e o que faz, agora, um balanço da sua carreira, aos 65, houve um longo período de amadurecimento lastreado em leituras, tentativas frustradas de livros que escrevi, mas que muito provavelmente nunca publicarei, e na minha própria experiência de vida. Isto se reflete na própria seleção dos textos para esta coletânea: poucos do primeiro livro, majoritários nos intermediários e integrais no último”, defende o autor.

Capas de Contos Selecionados e Vozes do Nosso Tempo Crédito: divulgação

Entrevistas em parceria

Vozes do Nosso Tempo, assinado por Aleilton Fonseca e Carlos Ribeiro, reúne entrevistas com grandes nomes das áreas de artes, mídia, história, ecologia, saúde e segurança pública, feitas entre 2000 e 2003, por para o jornal A Tarde e para a Lararana: Revista de Arte, Crítica e Literatura, editada pelos autores entre os anos 1998 e 2007.

“As entrevistas em geral refletem o ambiente, as questões e os temas do momento. Escolhemos as entrevistas que refletem a época e ao mesmo tempo mantêm o diálogo com a realidade atual, tornando-se interessantes para os leitores de hoje. Elas compõem um painel de leituras da realidade, em aspectos gerais e particulares. Quem as lê pode aprender muito”, afirma Aleilton Fonseca.

A obra reúne diálogos com nomes como Boris Schnaiderman, Ivan Junqueira, Ruy Espinheira Filho, Ferreira Gullar, Maria da Conceição Paranhos, Assis Brasil, Muniz Sodré, Suzana Varjão, Antonio Risério, Milton Santos, Jimmy Cliff e Boyko Stoyanov.

Ensaísta e escritor que detém cerca de 30 títulos publicados, Aleilton Fonseca acredita que um dos elementos que tornaram a seleção das entrevistas mais simples foi justamente a familiaridade e fluidez no trabalho em dupla: “Toda parceria dessa natureza envolve diálogo, ajuste, confiança e compreensão. Somos escritores de uma mesma época e geração, trabalhamos juntos em vários momentos. Carlos Ribeiro é um grande jornalista e escritor, e um grande parceiro na vida intelectual. Isso facilitou muito o trabalho.”

Vozes privilegiadas que têm a possibilidade de alcançar novos públicos neste volume, sendo atos de resistência e que merecem ser valorizadas. “A expectativa é a de que ambos os livros encontrem seus leitores ideais e que possam, de alguma forma, enriquecê-los, seja pelo tratamento ficcional, nos contos reunidos, como nas reflexões suscitadas por um conjunto altamente qualificado de pessoas que tivemos o grande privilégio de entrevistar”, finaliza Ribeiro.