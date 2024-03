VEJA FOTOS

Casa que foi de Elis Regina no Rio pode ser alugada por R$ 3,4 mil por dia

A casa foi totalmente reformada, e possui 4 quartos, além de piscina de uso privativo e sauna. Localizado na Avenida Niemeyer, em São Conrado, a oito minutos da praia do Leblon, o imóvel possui avaliação máxima no aplicativo Airbnb, em que é encontrado para aluguel.

Entre os 350 metros quadrados do imóvel, destacam-se as obras de arte e esculturas, além da decoração colorida, no trabalho arquitetônico realizado por Fernando Portuguese. A casa é inspirada nas residências dos anos 1950, e sofreu com reformas até o ano de 2016, como conta o proprietário atual, Roman Carel, em entrevista à Casa e Jardim.