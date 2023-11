Caso Ana Benevides: Fã teve pequena hemorragia no pulmão, afirma laudo

A fã Ana Clara Benevides, de 23 anos, que morreu após passar mal durante o show da cantora Taylor Swift, na última sexta-feira (17), teve pequenas hemorragias no pulmão.



O exame foi realizado durante a necropsia no Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro, e o laudo saiu na noite desta segunda-feira (20). O caso foi registrado, a princípio, como morte suspeita.