Chega ao fim romance de trisal famoso por compartilhar rotina na internet

Uma má notícia para os fãs do trisal mais famoso da internet: o romance chegou ao fim. Após quatro anos juntos, Graziela, Diogo e Nathália, que viralizaram por postar a rotina do relacionamento a três nas redes sociais, não estão mais juntos.

"Essa com toda certeza é a publicação mais triste e dolorosa que poderíamos fazer. Como alguns de vocês já imaginam, nós três Naty, Grazi e Diogo não estamos mais juntos, e antes que comecem com as suposições… NÃO! Não teve traição, não teve briga, não teve rivalidade e nem disputa, só que às vezes somente o amor não é o suficiente pra continuarmos em uma relação.