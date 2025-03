TECNOLOGIA

Chromecast de segunda geração apresentam mensagem de falha: 'Dispositivo não confiável'

Consumidores temem que Google vá parar de prestar suporte ao modelo

A empresa não anunciou oficialmente a descontinuação desses dois modelos, como fez com o Chromecast original em 2023. Um membro da comunidade Chromecast afirmou ter entrado em contato com o suporte do Google e recebeu a informação de que a empresa está ciente do problema e aguarda uma solução. O Google não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o caso.>