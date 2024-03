SALVADOR

Com 138 filmes, XIX Panorama de Cinema começa esta semana

Evento acontece no Cine Glauber Rocha e na Sala Walter da Silveira

Publicado em 11 de março de 2024 às 12:31

Cena do filme Barravento Crédito: Divulgação

A 19ª edição do Panorama Internacional Coisa de Cinema, evento que acontece no Cine Glauber Rocha (em frente à Praça Castro Alves) e na Sala Walter da Silveira (Barris), terá início nesta quinta-feira (14).

Este ano, o evento reúne 138 filmes e homenageia o cineasta baiano Glauber Rocha. O longa-metragem Barravento, primeira obra de Glauber, será exibido na abertura da mostra, às 20h. Com participação da sua filha Paloma Rocha, que debaterá com o púbico ao final, a sessão acontece no Cine Glauber Rocha. O festival também celebra o poeta Castro Alves.

A programação da abertura traz ainda o longa-metragem baiano Saudade fez morada aqui dentro, de Haroldo Borges. Selecionado para a Competitiva Nacional, o filme apresenta Bruno, um adolescente que sempre fez vista grossa para a violência e o preconceito gerado pela cultura machista na qual está inserido. Mas uma doença degenerativa faz com que ele pouco a pouco perca a visão e ele tem que aprender com as diferenças a enxergar a vida com outros olhos.

No primeiro dia do festival terão início as atrações musicais que marcarão as noites no terraço no Cine Glauber Rocha. Na quinta-feira, o som fica por conta de Mário Soares, a partir das 18h30. Até o dia 20, o Bar do Terraço abrirá às 17h, deixando ainda mais atrativa uma visita para ver o pôr do sol.

O festival segue até o dia 20 com a exibição de quase 140 filmes do Brasil - com destaque para a Bahia - e de outros países do mundo. Os filmes vencedores das mostras competitivas serão anunciados no encerramento, no Cine Glauber Rocha.

Uma novidade deste ano é a premiação em dinheiro oferecida pelo Instituto Flávia Abubakir: R$ 50 mil para longa-metragem e R$ 10 mil para curta-metragem, ambos baianos. Os vencedores do prêmio Flávia Abubakir serão escolhidos entre os filmes da Bahia presentes nas mostras competitivas Baiana e Nacional.

O XIX Panorama Internacional Coisa de Cinema tem patrocínio do Instituto Flávia Abubakir e foi contemplado pelo edital SalCine, com recursos financeiros da Fundação Gregório de Mattos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Salvador e da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal.

Serviço

O que: XIX Panorama Internacional Coisa de Cinema

Quando: 14 a 20 de março

Onde: Cine Glauber Rocha (em frente à Praça Castro Alves) e Sala Walter da Silveira (Barris)

Preço: No Cine Glauber Rocha, os ingressos custam R$12 (inteira)/ R$6 (meia) e passaporte individual para 10 sessões por R$55. Na Sala Walter da Silveira, a programação é gratuita