FESTIVAL

Com Alok, Tomorrowland Brasil anuncia datas do festival em 2024

Maior festival de música eletrônica do mundo, o Tomorrowland anunciou nesta terça-feira, 9, as datas do evento de 2024. Realizado no Parque Maeda, em Itu, município de São Paulo, o festival ocorre entre os dias 11 e 13 de outubro.