Comediante Tiago Ventura fará show extra em Salvador; assinantes do CORREIO têm 40% de desconto

Humorista fará show em Salvador. Crédito: Divulgação

Devido ao grande sucesso e procura por ingressos, Thiago Ventura, um dos maiores comediantes de stand up comedy da atualidade, irá realizar uma apresentação extra do seu novo show solo, em Salvador. A apresentação extra acontece no dia 05 de agosto (sábado), às 17h, no Pavilhão A do Centro de Convenções de Salvador. Os ingressos podem ser adquiridos nas unidades da Red Burguer (Barra e Pituba) e pela internet através do site Ingresso Digital. Assinantes do CORREIO têm 40% de desconto.

Prometendo tirar muitas gargalhadas do público, em seu quinto show solo, Thiago se aproxima mais uma vez da realidade do público falando sobre seus primeiros relacionamentos e sexualidade na vida adulta.

Com mais de 6 milhões de inscritos em seu canal de Youtube, seus vídeos alcançam resultados surpreendentess. Alguns deles já geraram mais de 30 mil compartilhamentos e cerca de 50 milhões de views. Nas redes sociais, o humorista também é sucesso, acumulando mais de 6,3 milhões de seguidores no Instagram. Com sua personalidade irreverente, se destacou no cenário da comédia com o estilo "de quebrada" e por fazer piada com assuntos do dia a dia e vivências da periferia, fazendo com que milhares de pessoas que nunca haviam estado no teatro, pudessem se identificar e rir.

Realizou inúmeras turnês nacionais e internacionais com os shows “Isso é Tudo O Que eu Tenho”, “Só Agradece” e “Pokas”. Atualmente está em seu 4º solo de stand up o “Modo Efetivo”. É fenômeno de público e crítica por onde passa, já participou dos maiores festivais de comédia do Brasil. Faz parte do elenco dos grupos: 4 Amigos, Comédia ao Vivo e a Culpa é do Cabral. Em 2017 e 2018 fez turnê internacional no Japão, Estados Unidos e Europa (Lisboa, Dublin, Galway, Amsterdã, Bruxelas, Londres e Paris).

Em 2019, fez parte de uma grande projeto de comédia internacional da Netflix, o especial de stand up "Comediantes do Mundo”, participou dele ao lado dos comediantes Afonso Padilha e Mhel Marrer. Nesse mesmo ano, foi o primeiro comediante de stand up comedy a ganhar o Prêmio de Humor idealizado por Fábio Porchat na categoria Melhor Texto com o show solo “Só Agradece”.

SERVIÇO

Thiago Ventura | Novo Show

QUANDO: 05 de agosto (sábado), às 17h00 (sessão extra) e 20h00

ONDE: Centro de Convenções de Salvador – Pavilhão A

VALOR: SETOR A – R$140,00 (inteira) e R$70,00 (meia)

SETOR B – R$100,00 (inteira) e R$50,00 (meia)

VENDAS: Red Burguer (Barra e Pituba) e site Ingresso Digital

DURAÇÃO: 80 min

CLASSIFICAÇÃO: 14 anos