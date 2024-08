POLêMICA

Comentário de Kéfera sobre afastamento de Bruna Louise causa 'surto' na web; entenda

Influenciadora revelou situação que gerou fim da amizade

Da Redação

Publicado em 20 de agosto de 2024 às 13:00

Kéfera e Bruna Louise Crédito: YouTube / Redes sociais

Durante o 'De Frente com Blogueirinha', no YouTube, nesta segunda-feira (19), a influenciadora Kéfera Buchmann comentou sobre o fim da sua amizade com a comediante Bruna Louise.

Segundo a atriz, a humorista teria dado indícios de que estava apaixonada por Kéfera e preferiu se afastar antes que uma ruptura maior ocorresse.

"Ela comentou sobre o que sentia em relação a mim na época. Talvez ela tenha confundido um pouco as coisas", disse Kéfera.

Blogueirinha questionou se Bruna realmente teria dito isso e a influenciadora continuou: "Foi o que estava na DM, mais ou menos o assunto. Cara, te mostro depois, mas foi meio que isso…Ela falou algo como ‘não sei se eu entendia na época o que eu sentia por você’ ou algo desse tipo".

Ela prosseguiu alegando que entendia que sua bissexualidade estava sendo descoberta por ela na época, mas nunca foi pauta para tentar algo a mais com a amiga.

"A gente fazia muita brincadeira, nunca maldosa, tipo maldade. Apesar de eu já ter uma noção sobre minha bissexualidade na época com ela, eu não tinha nada além de amizade. Eu via ela realmente como amiga. Quando ela me contou, foi uma revelação para mim; eu fiquei meio ‘Oh’, porque eu não esperava isso mesmo”, disse.

No X, antigo Twitter, os internautas tentaram entender a fala de Kéfera e, em meio à polêmica, Bruna Louise se manifestou publicando uma montagem dela no programa da Ana Maria Braga. "Amanhã de manhã, pessoal! Conto com a audiência de todos", escreveu.

O novo stories da Bruna Louise 🗣️🗣️🗣️



To acompanhando 100% essa treta da Kefera pic.twitter.com/WvgtW20S6a — Elise (@eliseamin) August 20, 2024