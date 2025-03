comida

5 receitas incríveis de milk-shake vegano

Veja como preparar essa deliciosa bebida sem utilizar ingrediente de origem animal

Publicado em 20 de março de 2025 às 18:07

Milk-shake vegano de chocolate Crédito: Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock

O milk-shake é uma bebida deliciosa e refrescante. Tradicionalmente, ele é preparado com leite animal. No entanto, é possível preparar versões veganas, substituindo tanto o leite quanto o sorvete por itens de origem vegetal, que também garantem cremosidade e sabor à bebida. Por isso, a seguir, confira algumas receitas incríveis para experimentar em casa! >

Milk-shake vegano de chocolate

Ingredientes

3 xícaras de chá de castanha-de-caju

1/2 xícara de chá de farelo de aveia

1/2 xícara de chá de cacau em pó

1 colher de sopa de polpa de abacate

1 colher de chá de essência de baunilha

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

Pedras de gelo e água gosto >

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as castanhas-de-caju, cubra com água e deixe de molho por 4 horas. Depois, descarte a água. Transfira as castanhas-de-caju para um liquidificador, coloque um pouco de água e adicione os demais ingredientes. Bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida. >

Milk-shake vegano de frutas vermelhas

Ingredientes

250 g de polpa de açaí congelada

3 morangos congelados

3 framboesas congeladas

3 amoras congeladas

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

6 castanhas-do-pará

250 ml de leite de amêndoas >

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os morangos, as framboesas, as amoras, o açaí e o leite de amêndoas e bata por 3 minutos. Em seguida, adicione as castanhas-do-pará e o açúcar mascavo e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida. >

Milk-shake vegano de banana Crédito: Imagem: Africa Studio | Shutterstock

Milk-shake de banana

Ingredientes

3 bananas maduras congeladas e cortadas em rodelas

200 ml de leite de coco

3 colheres de sopa de açúcar demerara

500 ml de água

2 colheres de sopa de canela em pó

Pedras de gelo a gosto >

Modo de preparo

Coloque as bananas congeladas no liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente o açúcar, o leite de coco, a água, a canela em pó e as pedras de gelo bata por 2 minutos. Sirva em seguida. >

Milk-shake vegano de manga

Ingredientes

1 xícara de chá de manga madura picada e congelada

1 xícara de chá de leite de castanha-de-caju

1 colher de sopa de melado de cana

1 colher de chá de essência de baunilha

4 cubos de gelo >

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a manga, o leite de castanha-de-caju, o melado, a essência de baunilha e os cubos de gelo. Bata tudo até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida. >

Milk-shake vegano de pistache

Ingredientes

1/2 xícara de chá de pistache sem sal e sem casca

1 xícara de chá de leite de amêndoas

1 colher de sopa de melado de cana

1/2 colher de chá de essência de baunilha

4 cubos de gelo

2 colheres de sopa de sorvete vegano de baunilha >

Modo de preparo

Coloque os pistaches no liquidificador e bata até obter uma farofa fina. Adicione o leite de amêndoas, o melado, a essência de baunilha, os cubos de gelo e o sorvete vegano. Bata tudo até obter uma mistura bem cremosa e homogênea. Sirva em seguida. >