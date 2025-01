comida

7 receitas veganas ricas em ferro

Aprenda a preparar opções saborosas, nutritivas e sem ingredientes de origem animal

Portal Edicase

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 19:30

Cookie de castanha-de-caju Crédito: Imagem: gowithstock | Shutterstock

O ferro é um nutriente essencial para a saúde do organismo. Responsável por manter a quantidade normal de células vermelhas no sangue e evitar a anemia, ele ajuda a aumentar a disposição física e reduz os riscos de doenças; por isso, é uma das substâncias que, geralmente, os profissionais recomendam não faltar no seu prato, especialmente na dieta vegana.

Por isso, confira 7 receitas ricas em ferro e sem ingredientes de origem animal para você inserir na sua rotina e aumentar o consumo do nutriente!

Cookie de castanha-de-caju

Ingredientes

500 g de farinha de trigo

1 1/2 xícara de chá de castanha-de-caju

1 xícara de chá de aveia laminada

1/2 xícara de chá de óleo de coco

2/3 de xícara de chá de açúcar mascavo

1/4 de xícara de chá de açúcar cristalizado

120 ml de leite de soja

1 colher de sopa de essência de baunilha

1 xícara de chá de uva-passa preta

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o açúcar mascavo, o açúcar cristalizado, o sal e o óleo de coco e misture bem. Adicione o leite de soja e a essência de baunilha e mexa até obter um creme liso. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo e misture até obter uma massa homogênea. Junte a castanha-de-caju, a aveia, a uva-passa e mexa até incorporar. Por último, coloque o fermento químico e mexa bem. Cubra o recipiente com um plástico-filme e leve à geladeira por 10 minutos.

Em seguida, retire o recipiente da geladeira e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha, achatando com as mãos para ficar no formato de um biscoito. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar as laterais. Sirva em seguida.

Caldo de feijão-preto

Ingredientes

1 alho-poró cortado em rodelas

1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de azeite

500 g de feijão-preto

3 folhas de louro

1 colher de café de curry

Sal, salsinha picada e noz-moscada a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o feijão-preto, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra a água e reserve. Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho-poró e doure. Acrescente o feijão-preto, as folhas de louro e o sal e cubra com água. Tampe a panela e cozinhe por 15 minutos, após pegar pressão.

Em seguida, desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e deixe o feijão-preto esfriar. Retire as folhas de louro, transfira a mistura para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Tempere com sal, salsinha, curry e noz-moscada. Sirva em seguida.

Arroz com espinafre e cenoura

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz

1 cebola descascada e picada

4 dentes de alho descascados e amassados

1 alho-poró picado

1 maço de espinafre picado

1 cenoura descascada e ralada

Sal, azeite, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Água quente

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Junte o arroz e cozinhe por 2 minutos. Cubra com água, tempere com sal e cozinhe até os grãos ficarem macios. Reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e doure. Depois, disponha a cenoura, o alho-poró, o espinafre e a cebolinha e refogue por 5 minutos. Tempere com sal, desligue o fogo, despeje a mistura sobre o arroz e misture para incorporar. Sirva em seguida.

Kafta de proteína de soja texturizada Crédito: Imagem: Slawomir Fajer | Shutterstock

Kafta de proteína de soja texturizada

Ingredientes

2 xícaras de chá de proteína de soja texturizada

3 xícaras de chá de água

1 cebola descascada e ralada

1/2 xícara de chá de azeite

1 colher de sopa de orégano

1 colher de sopa de vinagre branco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 xícaras de chá de farinha de trigo

Palitos para churrasco

Água quente

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a proteína de soja e cubra com água quente. Deixe de molho por 30 minutos. Após, escorra e transfira a proteína para um liquidificador e bata até triturar bem. Depois, com um pano, pressione até sair toda a água. Coloque em um recipiente e adicione a cebola, o orégano, o azeite, o vinagre, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 3 horas.

Em seguida, retire da geladeira e, aos poucos, coloque a farinha de trigo. Mexa até obter uma consistência homogênea. Depois, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de um quibe e coloque no palito. Repita o processo com toda a massa e reserve. Unte uma assadeira com azeite e disponha as kaftas sobre ela, leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

Patê de semente de girassol

Ingredientes

1 xícara de chá de semente de girassol

1 xícara de chá de salsinha picada

1/2 cebola descascada e picada

Suco de 2 limões

1 dente alho descascado e amassado

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de café de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as sementes de girassol e cubra com água, deixe de molho por 12 horas. Após, escorra, lave as sementes em água corrente e disponha no liquidificador. Adicione os demais ingredientes, exceto o sal e a pimenta-do-reino, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o patê para um recipiente, tempere com sal e pimenta-do-reino do reino e sirva em seguida.

Bolinho de grão-de-bico com tahine

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

2 colheres de sopa de tahine

1 dente de alho picado

1/2 cebola picada

1/4 de xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de salsinha picada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Modo de preparo

Em um processador de alimentos, coloque o grão-de-bico, o tahine, o alho, a cebola, o cominho, a páprica, o sal, a pimenta-do-reino e a salsinha. Processe até obter uma massa homogênea, mas ainda com alguns pedaços pequenos para textura. Adicione a farinha de aveia aos poucos e misture até que a massa fique firme o suficiente para modelar. Com as mãos, modele pequenos bolinhos. Disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Pincele com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20-25 minutos, virando na metade do tempo, até dourarem. Sirva em seguida.

Berinjela recheada com quinoa e legumes

Ingredientes

2 berinjelas

1 xícara de chá de quinoa cozida

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 tomate cortado em cubos pequenos

1/2 cenoura ralada

1/2 abobrinha cortada em cubos pequenos

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de páprica

Modo de preparo

Lave as berinjelas e corte-as ao meio no sentido do comprimento. Com uma colher, retire a polpa das berinjelas, formando uma cavidade, mas sem danificar as cascas. Reserve a polpa. Tempere as cavidades com sal, pimenta-do-reino e um fio de azeite. Disponha as metades em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos para amolecer levemente. Reserve.

Pique a polpa retirada das berinjelas em pedaços pequenos. Em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione a polpa da berinjela picada, o tomate, a cenoura e a abobrinha. Cozinhe por 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Acrescente a quinoa cozida e misture bem. Tempere com sal, pimenta-do-reino, páprica e salsinha.