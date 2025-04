comida

8 harmonizações com peixes e vinhos para a Sexta-Feira Santa

Veja como realçar o sabor dos pratos com bebidas deliciosas neste almoço especial

Publicado em 17 de abril de 2025 às 14:09

A combinação de peixe com vinho torna o almoço da Sexta-Feira Santa especial Crédito: Imagem: aleksandr talancev | Shutterstock

O almoço da Sexta-feira Santa tem um significado especial, marcado pela reflexão, respeito e união da família. As combinações entre os pratos e as bebidas são pensadas com cuidado, mostrando o valor da tradição e o desejo de criar um momento de encontro e partilha. Mais do que uma refeição, é um momento de fé e convivência que fortalece os laços entre todos que estão à mesa. >

Pensando nisso, Maira Viviani, nutricionista da Água Doce Sabores do Brasil, lista algumas opções de peixes que harmonizam perfeitamente com vinhos para tornar este momento ainda mais especial. Confira! >

1. Atum e Barolo

A mistura de taninos com peixe cru geralmente resulta em um sabor metálico, mas a carne do atum selada harmoniza perfeitamente com o vinho Barolo, conhecido como “rei dos vinhos”, que combina a estrutura tânica proporcionando uma sensação de adstringência e amargor para o vinho e as notas terrosas, criando uma combinação deliciosa. >

2. Truta e Riesling

O vinho alemão Riesling não é um dos mais versáteis nas harmonizações, mas a acidez e as notas cítricas da bebida combinam perfeitamente com a leveza, a suavidade e o sabor delicado da truta. Além disso, contrasta muito bem com acompanhamentos mais salgados ou defumados. >

3. Bacalhau e Vinho Verde Alvarinho

Muitas pessoas ficam indecisas em qual vinho levar para acompanhar o bacalhau . Uma ótima opção é o Alvarinho, que conta com a acidez equilibrada e o aroma cítrico e floral, podendo ser realçados com a untuosidade do peixe, juntamente com o sabor suave e levemente salgado. >

O Pinot Noir servido com o salmão traz uma acidez equilibrada ao prato Crédito: Imagem: Igor Y Eros | Shutterstock

4. Salmão e Pinot Noir

Cada vez mais presente na rotina dos brasileiros, o salmão é um peixe um pouco mais gorduroso e carnudo que os demais, harmonizando bem com o Pinot Noir. O vinho francês traz acidez equilibrada e notas frutadas, como cereja e framboesa. É perfeito para quando o alimento estiver grelhado, assado ou com um molho mais terroso, como os preparados à base de cogumelos ou manteiga. >

5. Robalo e Chablis

Considerado um dos mais elegantes vinhos brancos, o Chablis é uma excelente escolha para acompanhar o robalo , já que o frescor e a mineralidade da bebida harmonizam a textura do peixe, limpam o paladar e valorizam os temperos delicados. >

6. Linguado e Champagne Brut

A perlage, como são chamadas as bolhas de gás carbônico que ficam no espumante, aliada com a acidez da bebida e as notas de maçã-verde, brioche, amêndoas e citrinos, combinam perfeitamente com a textura macia do linguado. >

7. Pargo e Sauvignon Blanc

O Sauvignon Blanc é conhecido por aromas intensos e acidez vibrante, geralmente frescos, que realçam o sabor adocicado do pargo sem o encobrir, além de equilibrar pratos com elementos cítricos, ervas e até mesmo picantes. >

8. Garoupa e Viognier

O vinho do tipo Viognier tem um aroma floral e frutado, que remetem ao damasco, pêssego, flores brancas e um toque de mel. Esta escolha valoriza a suavidade e a doçura da garoupa, principalmente se o peixe estiver preparado com molhos mais cremosos e aromáticos. >