Concerto gratuito no Teatro Jorge Amado traz músicos a Salvador pela primeira vez

Crédito: Paolo BibiDivulgação

Na próxima terça-feira (22), às 20h, o Teatro Jorge Amado (TJA) será ponto de encontro para os apreciadores de música orquestral no Concerto do violinista italiano Giuseppe Gibboni. No palco, ele estará ao lado do pianista brasileiro Estefan Iatcekiw. O público poderá conferir a apresentação gratuitamente: os ingressos serão distribuídos na bilheteria do teatro a partir das 19h, até a lotação do espaço. A capacidade máxima do TJA é de 418 lugares. O evento conta com o apoio fundamental da Embaixada da Itália em Brasília.

A programação da noite inclui compositores renomados da música clássica: de Johannes Brahms, o programa traz “Sonata n.3 in re minore per violino e pianoforte, op. 108”; do italiano Niccolò Paganini, o repertório apresenta “Tre Capricci per violino solo” e ‘La Campanella’ per violino e pianoforte; de Giuseppe Tartini, a noite musical contará com “Sonata per violino e basso continuo ‘Il trillo del Diavolo’; já de Chopin, a composição executada será “Ballade N.4. Op. 52 in F minor”.

Descrito pelo jornal italiano “La Repubblica” como “um talento extraordinário”, Gibboni conquistou o júri e o público do prestigiado “Concurso de Violino Paganini”, realizado em outubro de 2021, em Gênova (Itália). Ele foi o primeiro italiano, em 24 anos, a ganhar o prêmio geral, além do prêmio de escolha do público e o prêmio especial para melhor interpretação dos Capriccios e do Concerto para Violino de Niccolò Paganini.

Já o curitibano Estefan Iatcekiw é um dos nomes promissores do cenário pianístico do Brasil e foi premiado com o 1º lugar no IV International Rachmaninov Piano Competition for Young Pianists na Alemanha, além do prêmio de melhor interpretação da obra de S. Rachamaninov.

Serviço

O quê: Concerto do violinista Giuseppe Gibboni e do pianista Estefan Iatcekiw

Quando: 22 de agosto (terça-feira)

Horário: 20h

Onde: Teatro Jorge Amado (Av. Manoel Dias da Silva, 2177 – Pituba)

Entrada Gratuita: distribuição de ingressos por ordem de chegada, a partir das 19h