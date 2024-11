PERFIL

O pai do arrocha: conheça Jailton Barbosa, um dos criadores da banda Asas Livres

Ele deu o primeiro emprego de Pablo como cantor

Nilson Marinho

Publicado em 18 de novembro de 2024 às 06:00

Jailton Barbosa lançou a carreira de Pablo Crédito: divulgação

A vida de Jailton Barbosa não podia ser diferente. Nascido em uma casa de músicos, músico se tornaria pelo próprio dom e pela influência do pai, que tocava sanfona, mas também pela dedicação da mãe para fazer com que o filho, ainda pequeno, reproduzisse as notas em instrumentos musicais enquanto ela entoava cânticos.

Imerso nesse universo, o garoto cresceu, criou senso de liderança e convocou os irmãos para dar início a uma banda. O grupo musical surgiu, a princípio, para animar comícios durante campanhas políticas em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador, onde Jailton nasceu, mas logo se tornou uma banda de axé.

Em 1986, quando o grupo musical foi fundado, no começo com o nome de Pérola Negra, depois Califórnia e, por último e de forma definitiva, Asas Livres, o gênero musical baiano ganhava corpo, com grupos e artistas solo começando a ganhar holofotes e a chegar aos topos das paradas nas rádios.

O jovem de São Francisco do Conde acreditava que competir com outros músicos, como Luiz Caldas, Banda Reflexus e Sarajane, mesmo tendo talento, era arriscar-se a ser engolido por um mercado fonográfico que se agigantava e que tinha suas preferências.

Em busca da batida

Jailton, que assumia os vocais da banda familiar, também sonhava em alcançar o topo, mas, diante da concorrência, decidiu migrar para outro gênero musical. Àquela altura, o axé, segundo ele, causava grande excitação no público, que passava do tom de brincadeira para a violência, sobretudo no Carnaval.

“Carnaval, você sabe como é: muita agitação, aquele negócio todo, com brigas e tudo mais. Eu disse: ‘Bom, se o axé está assim, então a melhor opção é conquistar o público pelo coração’. Foi aí que tive a ideia de ir pelo romantismo”, conta ele. O grupo musical se desfez, cada irmão seguiu seu caminho, mas Jailton continuou, agora na seresta. Nesse gênero, ele não tinha grandes concorrentes, o que era uma oportunidade de se destacar.

Jailton fundou o Asas Livres na companhia dos irmãos Crédito: Divulgação

Além disso, o romantismo começava a conquistar as noites das cidades da RMS, onde corpos se encontravam num vai e vem cadenciado e melódico, embalados pelas letras românticas e batidas suaves da seresta, que seguiam noite adentro em bares e espaços públicos.

O jovem cantor, para suprir o desfalque dos irmãos, chamou outros músicos para se juntarem a ele, mas a estrutura lhe custava muito. Logo, os novos integrantes foram dispensados, e o palco passou a ser ocupado apenas por ele, um outro vocalista, o Lauro Brasil, já falecido, e um teclado, que lhe permitia programar ritmos diferentes.

Ao observar os entre-coxas delirantes dos casais durante seus shows, Jailton viu naquele balanço uma sonoridade e transformou aquilo em notas musicais. Se a seresta era marcada por um ritmo mais suave, sua criação era algo mais marcado e dançante.

“Em São Francisco do Conde, a galera dançava bem agarrada, tinha uma sensualidade ali, um gingado. Aproveitei e comecei a criar um ritmo, eu mesmo em casa, dançando”, conta.

Já morando em Candeias, também na RMS, e tocando no Mercado Cultural da cidade, se revezando entre o vocal e o teclado, o cantor decidiu testar se sua criação, ainda sem nome, e e ver se causaria impacto no público, Ele pediu que um amigo reparasse na reação das pessoas ao lançar a mudança das batidas.

“Eu disse a ele: ‘Olha, eu criei um ritmo, mas não sei se vai dar certo. Já que você está aqui comigo, será a prova viva de que estou criando isso. Observe qual vai ser a reação do pessoal na dança’”, lembra.

Jailton começava sua apresentação com a seresta, mas, durante o show, mudava para as novas batidas. A análise do amigo foi de que o público continuava dançando no mesmo ritmo. Não havia impacto algum.

“Então cheguei à conclusão de que tinha que impactar de alguma forma. Fui para casa e voltei a mexer nos ritmos; precisava chegar a um denominador”, lembra. Com os novos ajustes rítmicos feitos, o artista decidiu montar o Gatinhas Livres, um grupo composto por mulheres que ensinavam passos de dança ao público. “As pessoas imitavam os passos, aprendiam, e eu comecei a acreditar que aquilo pegaria”, diz.

Aos poucos, a performance foi caindo no gosto de quem assistia aos shows do Asas Livres e o das Gatinhas Livres. O novo ritmo foi batizado de arrocha, mas a virada de chave veio com a gravação de um disco no final de 2000. Nele, estão canções que se tornaram clássicos da música baiana, como as melódicas e marcantes Tudo Azul e Doce Tentação, cantadas a partir daí por um rapaz franzino que atendia por Agenor Apolinário dos Santos Neto, que assumiu o vocal do grupo.

pablo

Agenor Neto é o Pablo do Arrocha. De voz aguda e aveludada, ele foi responsável por interpretar as canções escritas por Jailton. A chegada de Pablo na vida do criador do Asas Livres aconteceu de forma inesperada. Durante um evento em que Jailton se apresentava antes de duas grandes atrações, um imprevisto aconteceu: devido ao atraso de uma delas, ele precisou estender o show, mas o seu vocalista se recusou a continuar.

Em meio ao imprevisto, o integrante anunciou a saída da banda. Naquele mesmo dia, um amigo do artista, que era empresário, o havia apresentado a Agenor Neto, então com 14 anos. “Ele chegou com uma criança e disse: 'Vou embora para o Rio de Janeiro e estou com esse menino aqui, que canta muito. Eu trouxe ele até você porque sei que não o deixará sozinho. Ele tem um talento muito grande.’ Eu só concordei”, relembra.

Sem o vocalista para dar continuidade à apresentação, Jailton foi até o camarim e puxou Agenor Neto pelo braço, o levando até o palco. Juntos, mesmo sem nenhum ensaio, os dois continuaram a apresentação. O garoto cantou músicas de Zezé Di Camargo e Luciano e ganhou a aprovação do público. O Asas Livres deixou o palco sob aplausos.

O encontro dos dois em meio à confusão parece não ter sido por acaso. A dupla firmou parceria e chegou às paradas de sucesso, sobretudo após o lançamento do primeiro álbum. “Eram shows de segunda a segunda, chegava até 20 apresentações. Inventavam festas só para a gente tocar”, conta.