SUCESSO

Consultora baiana participa de nova temporada do Shark Tank Brasil

A consultora baiana Carén Cruz, CEO da Pittaco Consultoria, está à frente de um projeto que promete transformar o mercado de consultoria de imagem e participa da 9ª temporada do Shark Tank Brasil. O episódio vai ao ar nesta segunda-feira (21), no Youtube do programa, e no dia 8 de novembro, às 22h, no Sony Channel.