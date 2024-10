DANÇA

Coreografia Cavalas encena paradoxos na Sala do Coro do TCA

Espetáculo com as dançarinas Alana Falcão e Ana Brandão será apresentado nesta quarta (23) e quinta (25)

Da Redação

Publicado em 21 de outubro de 2024 às 06:00

Espetáculo Cavalas Crédito: Cristiane Fernandes/divulgação

A Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA) recebe nesta quarta (23) e quinta (25), às 20h, o espetáculo de dança Cavalas, com Alana Falcão e Ana Brandão celebrando um ano de sua estreia. A obra se alimenta de paradoxos: animal e humano, terror e beleza, mítico e físico, dominação e cuidado, leveza e tensão, com intenso vigor em dois corpos em que convivem o desejo de liberdade e a disciplina da equitação. A coreografia é uma brincadeira de meninas furiosas, que querem inventar-se a si mesmas, e cujo resultado pode ser um assombroso espelhamento.

Cavalas investiga a borda tênue entre semelhança e diferença a partir de práticas de improvisação e autoficção. As duas dançarinas se conheceram há uma década, quando Ana, que é de São Paulo, chegou a Salvador e passou a cruzar com a parceira em criações artísticas pelo caminho.

O processo que culminou nesta coreografia foi desenvolvido por dois anos, até a estreia, ocorrida em outubro de 2023 no Junta Festival, no Piauí. O espetáculo já passou por contextos artísticos em São Paulo, Pernambuco, Ceará e Paraná. Em Salvador, apenas uma apresentação foi feita, dentro do festival IC Encontro de Artes, em agosto.