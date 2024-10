GASTRONOMIA

Criada na Bahia, chef Morena Leite promove jantar em Paris

Chef cresceu no Quadrado de Trancoso, na Bahia

Da Redação

Publicado em 22 de outubro de 2024 às 20:29

Morena Leite Crédito: Reprodução/Redes sociais

Com o objetivo de promover a gastronomia no exterior e fechar a participação brasileira com chave de ouro na SIAL Paris (Salon International de l’alimentation). O Instituto Capim Santo (ICS) realizou um exclusivo Jantar Magno no Café de L’Homme, em Paris, na noite desta segunda-feira (21). O instituto foi fundado por Morena Leite, chef que cresceu no Quadrado de Trancoso.

O evento proporcionou uma experiência única, com a apresentação de um menu de sete tempos, elaborado por chefs renomados, que celebraram ingredientes peculiares do Brasil com toques contemporâneos, para um seleto grupo de convidados.

“Participar da curadoria de um evento que celebra a riqueza da gastronomia brasileira, especialmente na capital mundial da culinária, é uma alegria e uma honra. Além disso, esse passa a ser um grande momento na história que o ICS está construindo”, nos disse Luccio Oliveira, Presidente do Instituto Capim Santo.

Entre os destaques da noite, a chef Morena Leite apresentou o camarão com rendas de mandioca, Marcelo Ballardin serviu o gambero rosso com tucupi, e Bel Coelho surpreendeu com seu cogumelo grelhado com farofa de feijão manteiguinha e caldo de tucupi.

O time de chefs ainda apresentou o prato de peixe com sagu, assinado por Vico Crocco, o filé com gema mole e molho de açaí, oferecido por Rafael Rego, e o arroz de pato de Rafael Cagali. Alessandra Montagne fechou a noite com a sobremesa sorvete de cupuaçu e bolo de mandioca com coco.

“Por meio deste projeto, queremos não só exaltar os sabores que definem o Brasil, mas também contar as histórias por trás de cada prato, cada ingrediente. Nossa gastronomia é um reflexo da diversidade de culturas, povos e tradições,” completou Mariana Fragoso, diretora do Instituto Capim Santo.