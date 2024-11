DA BAHIA

Criada na Bahia, chef Morena Leite vai cozinhar para presidentes no G20

No mês passado, a chef também promoveu um jantar em Paris

A chef Morena Leite, que nasceu em São Paulo, mas cresceu no Quadrado de Trancoso, no sul da Bahia, onde mantém restaurante, pousada e projeto de hospitalidade, foi a escolhida para assinar o menu do jantar dos chefes de Estado na cúpula do G20, no Rio de Janeiro, na próxima semana.

A informação é do colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles, que destaca o trabalho da chef com pratos regionais do Brasil, que a levaram a assinar outros jantares e almoços para autoridades políticas mundiais, inclusive, em Brasília, em março, na sede do Itamaraty, onde o governo brasileiro celebrou a visita do presidente da França, Emmanuel Macron.