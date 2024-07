MCU

Deadpool e Wolverine vivem encontro explosivo

Ryan Reynolds e Hugh Jackman dão vida aos anti-heróis em filme cheio de nostalgia e surpresas

Da Redação

Publicado em 25 de julho de 2024 às 06:00

Ryan Reynolds e Hugh Jackman são os excelentes intérpretes de Deadpool e Wolverine Crédito: divulgação

Terceiro filme da série do mutante mais escroto de todos, Deadpool & Wolverine é a quarta incursão de Ryan Reynolds e a décima de Hugh Jackman como os personagens do título. Só por isso, o longa dirigido por Shawn Levy, que anuncia o fim de uma era no MCU e início de outra, se tornou um dos mais aguardados de 2024. Vale dizer que Levy é parceiro de longa data de Reynolds (Free Guy, Projeto Adam) e de Jackman (Gigantes de Aço).

Nos cinemas a partir de hoje (25), Deadpool & Wolverine leva a dupla de anti-heróis para um caminho meio inesperado em suas biografias: do afeto e da nostalgia. No primeiro caso porque o sucesso dessa missão precisa acontecer para que o mundo (e as pessoas de quem gostam) como eles conhecem continue existindo. Já a nostalgia em cena se garante pela presença dos diversos heróis que nos acostumamos a ver nos 33º filmes anteriores da Marvel, num turbilhão de autorreferências - isso não é spoiler, não, já que os ratos de internet sabem muito bem que parte da lista de participações especiais vazou na rede.

A história bebe na ideia do multiverso e variantes do tempo (brilhantemente explorada em Loki, a série). Sentindo-se culpado pelo fim dos X-Men em seu universo, o mutante do esqueleto de adamantium se junta a Wade Wilson em uma tentativa arriscada de consertar as coisas nas realidades de ambos.