Demi Moore abre jogo sobre ser solteira há 11 anos e 'culpa' seus cachorros

“Eu durmo com os meus cachorros. Se alguém visse a minha rotina noturna, se fosse filmada, todos veriam como sou realmente excêntrica”, brincou ela no programa de entrevistas do apresentador Jimmy Fallon.

Demi Moore foi casada com o músico Freddy Moore, entre 1980 e 1985; com o ator Bruce Willis, entre 1987 e 2000; e com o ator Ashton Kutcher, entre 2005 e 2013. Ela tem três filhas, todas fruto do seu casamento com Bruce Willis.