TEATRO

Denise Fraga estrela peça solo baseada em casos reais

Atriz recebeu cartas de pessoas anônimas para encenar a montagem 'Eu de Você', que está em Salvador neste final de semana, de 7 a 9 de fevereiro

Roberto Midlej

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 06:00

Denise Fraga em Eu de Você Crédito: Cacá Bernardes

Depois de 11 anos longe dos palcos de Salvador, a atriz Denise Fraga está de volta à cidade estrelando o espetáculo solo Eu de Você, baseado em uma série de depoimentos de pessoas anônimas. A peça, que será apresentada dos dias 7 a 9 deste mês no Teatro Faresi, foi concebida em 2018, pela própria Denise, junto com o diretor Luiz Villaça e o produtor José Maria. >

A montagem reúne diversas linguagens, incluindo música, recital de poemas e a encenação tradicional. As 25 histórias que estão na apresentação foram escolhidas depois que 300 depoimentos chegaram aos criadores. “Acabamos trabalhando em cima de 25 e ficaram, curiosamente, as histórias menos pitorescas, que poderiam acontecer com qualquer um de nós. Na sala de ensaio, a peça foi criada com pessoas reunidas, vários criadores: Luiz Villaça dirigindo, uma das direções mais lindas dele, o Zé Maria, nosso produtor, um artista maravilhoso, um provocador, nosso parceiro”, observa Denise.>

A atriz já realizou diversos trabalhos com Villaça: no cinema, estiveram juntos em Por Trás do Pano e Cristina Quer Casar; no teatro, a parceria aconteceu em Sem Pensar; na TV, Luiz dirigiu Denise em Retrato Falado, um quadro do programa Fantástico, em que, como na peça, a atriz encenava histórias baseadas em depoimentos de espectadores.>

Em 2019, a montagem começou a tomar forma, com uma grande novidade para Denise: pela primeira vez, ela começava a ensaiar sem um roteiro definido. “A gente foi para a sala de ensaio em 2019, sem texto, mas com algumas premissas. Eu nunca tinha feito isso, começar a ensaiar sem texto, mas estava muito tocada pelas cartas que havíamos recebido, até mesmo me sentia responsabilizada”, lembra a atriz.>

Embora tenha recebido cartas com relatos dramáticos ou até “melancólicos”, como a própria Denise classifica, os autores optaram por não fazer um espetáculo triste. Ela observa que quando começou a pensar na peça, tinha início o governo Bolsonaro. “Nós, artistas, estávamos muito tristes”, diz a coautora da peça. “E colocamos para a gente, como desafio: como tratar com leveza da vida dura cotidiana? Acho que tudo que fiz até hoje tem um pouco de humor. Acho o humor revolucionário, ele faz a gente se reconhecer. Você ri daquilo que você compreende. O humor é uma maneira de cavar a trilha do pensamento”, define Denise.>

A atriz também ressalta a importância da poesia no espetáculo e na vida: “Que seria de nós sem os poetas? E o que seria deles sem a vida comum? É dessa mistura que surge a ideia de nosso Eu de Você. O que tem em comum a Cris, o Paulo Leminski e o Zezé di Camargo? Tchekhov, eu e Francisco? Pelo que a avó do Felipe estava chorando enquanto os Beatles compunham mais uma canção? O que fará o Wagner quando ouvir o que Chico Buarque fez com o seu também coração partido?”. Cris, a avó do Felipe e Wagner são pessoas que inspiraram histórias retratadas na peça.>

Denise celebra o momento atual da cultura brasileira, especialmente com a indicação ao Oscar de Fernanda Torres e do filme Ainda Estou Aqui: “Estamos em festa e é sensacional. Não só pelo trabalho lindo que a Nanda fez no filme, mas também por ser esse filme. Que felicidade ter esse momento e esse filme contando essa história, e sendo visto por tanta gente. Uma história que foi negada para muitas dessas pessoas, que não é entendida por algumas delas, e que é traduzida pela história de uma família”.>

EU DE VOCÊ>

Com Denise Fraga>

Quando: 7, 8 e 9 de fevereiro – sexta e sábado, 20h; domingo, 18h>

Onde: Teatro Faresi (Av. Oceânica, 2717 – Ondina)>