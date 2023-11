Djonga fica de cueca no palco após roupa pegar fogo durante show

A roupa do rapper mineiro Djonga pegou fogo neste domingo (19), durante show que ele fazia em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Um dos efeitos pirotécnicos acabou saindo errado, e a bermuda do artista ficou em chamas. Ele precisou tirar a peça no palco, ficando de cueca. O rapper passa bem.



Imagens mostram que Djonga inicialmente não percebe que está acontecendo. Fãs gritam para fazer o alerta e quando nota o acontecido ele tira a bermuda no palco. “Pegou fogo de verdade, irmão”, disse Djonga. “Quero saber como faz agora de cuequinha no palco?"