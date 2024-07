SOLIDARIEDADE

Drica Moraes celebra 14 anos de transplante de medula e faz homenagem a doador

No início de 2010, Drica foi diagnosticada com a doença, que ataca a medula óssea

A atriz Drica Moraes fez uma publicação em sua conta no Instagram celebrando os 14 anos do transplante de medula que a ajudou a alcançar a cura de uma leucemia mieloide aguda.

No início de 2010, Drica foi diagnosticada com a doença, que ataca a medula óssea, cujas células sofrem mutações genéticas que resultam em um crescimento descontrolado e anormal. Se for descoberta no inicio, as chances de cura são maiores. Os tratamentos incluem medicamentos, quimioterapia e transplante de medula óssea.