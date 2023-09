Elementos tem maior estreia de filme no Disney+ em 2023

Elementos acabou de chegar ao Disney+ e já recebeu ótimas boas vindas. Segundo o Deadline, a animação mais recente da Pixar marcou a maior estreia de um filme da plataforma desde Red: Crescer É Uma Fera. Ao todo, o longa conquistou mais de 26,4 milhões de visualizações nos primeiros cinco dias de exibição na plataforma. Lançado em junho de 2023, Elementos registrou US$ 480 milhões nas bilheterias mundiais e se estabeleceu como o longa de roteiro original de mais rentável desde o início da pandemia.

Outra estreia aguardada no Disney+, os episódios da segunda temporada de Loki não chegarão mais às sextas, e sim às quintas. A plataforma fez o anúncio nas suas redes sociais, confirmando que os capítulos entram no catálogo a partir das 22h — inclusive a estreia, que agora acontece no dia 5 de outubro; veja: