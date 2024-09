PERFUMES CLÁSSICOS

Em Salvador, Avon mostra potência da mulher nordestina em novas fragrâncias

Empresa , que também é de maquiagem, tem linha de perfumaria exclusiva há 25 anos

Brenda Viana

Publicado em 11 de setembro de 2024 às 15:21

Relançamento da linha Far Away Crédito: Divulgação Avon

A música "Poeira Cristalina", da banda Cheiro, traduz o que a Avon quer repassar para seus consumidores, especialmente as mulheres nordestinas. O trecho "cheiro, ardente sedução" lembra bastante a fragrância 'Splendoria', com toque de mistério, com fundo de baunilha, âmbar dourado e Fava Tonka - adocicado.

Perfume Splendoria, da Avon Crédito: Divulgação Avon

Para explicar essa teoria acima, a Avon esteve em Salvador de 3 a 5 de setembro, no Hotel Fasano, centro da capital baiana, realizando uma imersão envolvendo jornalistas e influenciadoras em um evento de relançamento da linha de perfume Far Away - que existe há 25 anos -, inaugurando um novo momento para sua casa de perfumaria.

Valéria Conceição, head da perfumaria da Avon Brasil, explicou que 6 em cada 10 pessoas que nascem e vivem no Nordeste são usuários de perfumaria.

"O mercado nordestino tem uma característica onde o consumidor tem mais marcas convivendo. Então isso também abre um espaço importante para a experimentação. Então, a cada momento, a cada ida ao ponto de venda para comprar, por exemplo, um perfume, o nordestino vai 3 vezes em média ao ano contra 2 vezes a média do Brasil", explica.

E são escolhas diversas, como amadeirados, águas de banho - que têm sido os queridinhos do momento para quem gosta de passar perfume após a ducha -, os florais, especialmente no clima quente de Salvador, sem contar com os adocicados, ideais para aqueles encontros pela orla da capital baiana.

Segundo Agenor Leão, vice-presidente de negócios da Avon Brasil, o Nordeste, se fosse independente, seria o terceiro país do mundo que mais consome perfume. Essa quantidade de consumo na área de perfumaria tem sido observada pela empresa há anos, intensificando ainda mais seu olhar para essa região do Brasil.

"É um dos maiores consumos per capita do país em relação à perfumaria. Então, o nordeste acaba sendo nosso carro chefe para pesquisas de mercado, avaliar o que as mulheres e homens baianos estão consumindo e fazer com que os nossos produtos cheguem aqui rapidamente".

Agenor Leão, Juliana Barros e Valéria Conceição Crédito: Divulgação Avon

O vice-presidente explicou que o perfil olfativo dos baianos é avaliado pela empresa, que observa como se comporta a memória olfativa delas, para ajudar na decisão sobre o direcionamento dos perfumes. Essa é também a visão de Hernan Figoli, perfumista da Casa de Fragrância Givaudan, maior empresa do mundo no mercado de aromas e fragrâncias. Ele é quem assina a fragrância Far Away Beyond The Moon.

Com seu currículo pelo mundo inteiro no quesito perfume, ele explica que as brasileiras precisam ensinar ao mundo o método de reaplicação, "porque as europeias não têm esse costume de colocar perfume na bolsa e reaplicar ao longo do dia, o que já acontece muito aqui no Brasil e as mulheres nordestinas fazem direto". Com esse costume local brasileiro, o perfil olfativo acaba melhorando ainda mais.

Hernan Figoli, perfumista Crédito: Divulgação Avon

E foi com essa aula sobre perfumes, ingredientes e valores no mercado, que a Avon trouxe a imersão e experiência para quem estava no evento. A empresa deu a oportunidade para cada convidada fazer o próprio perfume, com poucos ingredientes, já que existe todo um processo de cultivo e colheita sustentável ao redor do mundo para ter flores exclusivas e, consequentemente, ter ingredientes individuais para realizar o processo do perfume.

Uma dessas flores é a 'Dama da Noite,' que desabrocha somente à noite e, por isso, tem sua essência desejada por várias mulheres. No Brasil ainda não há essa plantação de flores como ocorre em outros países, inclusive, até na Indonésia - com o famoso Patchouli -, mas há a Favaton na Venezuela, que faz fronteira com o país brasileiro e envia flores para a realização dos fracos.

A curiosidade preferida da repórter que vos escreve foi justamente saber que existem perfumes que, em cada frasco, precisam de mais de 100 pétalas para conseguir exalar o cheiro final. No total, para fazer um perfume, precisa-se de 50 a 200 ingredientes. Há perfumes que são testados até mil vezes até chegar no ponto ideal para ser vendido. O processo é demorado, desde a captura na natureza de uma amostra para fazer o aroma, incluindo uma análise na empresa para saber como oferecer o cheiro de forma correta e segura, e chegando no resultado para a formulação.

No mundo dos perfumistas e fãs de perfume, existe o conceito de 'Piramide Olfativa'. Ela é dividida em três categorias: o topo, corpo e fundo. Cada um depende de como o perfume vai impactar na permanência do corpo. O topo, por exemplo, vem da família de splashs, ou seja, perfumes mais leves, pós-banho, frutados e cítricos. Já o oposto, o fundo, vem da família amadeirada, com baunilha, canela, ideais para segurar um dia inteiro ou impactar em uma saída rápida à noite. Enquanto isso, o corpo, é marcante por ser algo mais romântico, floral, leve, lavanda, rosas e impactantes na forma de sentir.

Imersão Avon Crédito: Divulgação Avon

Mas produzir o próprio perfume não foi a maior experiência da imersão, e sim, o jantar às cegas que a Avon proporcionou às convidadas. Cada prato levava o nome de um perfume do relançamento da Avon.

